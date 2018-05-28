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Польша предложила США создать военную базу на своей территории

28.05.2018 09:36   339   0

Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши постоянной военной базы США, ради этого польские власти готовы инвестировать в общий проект $1,5 - $2 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польский портал Onet.

В пресс-службе Минобороны Польши рассказали, что документ с названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» был разработан «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше» в 2018 году. Он был направлен в Конгресс США, ряду правительственных структур и аналитических центров, в том числе представителям Атлантического совета (Atlantic council). Представитель Атлантического совета получение документа подтвердил.

В документе отмечается, что постоянное присутствие в Польше дивизии войск США является «необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе». В Варшаве подчеркивают, что создание постоянной военной базы США в Польше отвечает интересам не только польской стороны, стремящейся обеспечить свою безопасность в свете «российской угрозы», но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая «определяет агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности».

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Отстаивая необходимость создания военной базы в Польше авторы документа указывают на всестороннее соответствие страны стандартам НАТО. В числе прочего в документе отмечается, что Польша — одна из немногих стран, выделяющих на оборонные нужды, в соответствии с нормами НАТО 2% ВВП. «С помощью постоянного присутствия американских войск, вместе США и Польша могут создать более сильный, устойчивый альянс», — подчеркивается в предложении.

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В связи с этим польская сторона предлагает инвестировать от $1,5 млрд до $2 млрд в проект размещения в стране бронетанковой дивизии США. Эта сумма должна покрыть значительную часть средств на создание соответствующей инфраструктуры и поддержание боеготовности соединений. Кроме того, в пользование американским военным может быть передана часть инфраструктуры, уже находящейся в распоряжении министерства обороны Польши.

В приложении к документу размещены карты Польши с указанием возможных мест размещения базы, транспортных узлов и уже существующих военных объектов.

Член Европарламента и бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке в разговоре с Onet подверг критике документ, указав на то, что он не должен был быть опубликован в открытом доступе. «Это очень непрофессионально», — подчеркнул он.

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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