Пороговый уровень на ЕНТ не прошли более 14 тысяч выпускников

98 698 выпускников Казахстана сдали главный экзамен страны.

89% абитуриентов прошли пороговый уровень ЕНТ в Акмолинской области. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов.

«Общее количество пунктов проведения ЕНТ (ППЕНТ) 167, в том числе на базе колледжей - 3, на базе вузов - 48, на базе школ - 116. Общее количество заявлений в этом году 102 447, в том числе на казахском - 77 224, на русском языке - 25 177, на английском - 46. По факту ЕНТ сдали 98 698 выпускников, в 2017 году сдавали 88 583», - проинформировал он.

По данным Рамазана Алимкулова, аннулированы результаты 9 человек. Преодолели порог - 84 065, не преодолели порог - 14 633 участника.

Средний балл по пяти предметам в этом году составил 83,1 балл (в 2017 году - 80,5). Максимальный балл - 140, что на один балл превышает прошлогодний результат.