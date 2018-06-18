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Пострадавшие от схода пассажирского поезда получат страховые выплаты

18.06.2018 17:42   971   0

Пострадавшие от схода пассажирского поезда №10 «Астана-Алматы» в Жамбылской области смогут получить страховые выплаты. АО «Пассажирские перевозки» и «Нефтяная страховая компания» сообщили о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами от 4 октября 2017 года.

Согласно условиям договора, компания обязана осуществить пассажирам страховые выплаты.

«Если вашему здоровью и/или имуществу причинен вред, вы вправе обратиться в компанию для получения страховых выплат, предусмотренных условиями Договора. Для получения страховых выплат, вам необходимо обратиться в акционерное общество «Нефтяная страховая компания», - говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Также перевозчик предоставил список необходимых документов для обращения в страховую компанию:

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1) Заявление о страховой выплате;

2) Документ, подтверждающий факт наступления страхового случая и размера вреда, причиненного потерпевшему;

3) Акт о страховом случае на железнодорожном транспорте, составленный перевозчиком;

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4) Проездной билет или документ, заменяющий его (копия ведомости продажи билетов или корешка билета, заверенная перевозчиком), в случае выдачи пассажиру билета или свидетельские показания, оформленные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5) Копия справки организаций здравоохранения о сроке временной нетрудоспособности или справка специализированных учреждений об установлении инвалидности потерпевшему – в случае ее установления;

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6) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия) – в случае смерти потерпевшего;

7) Перечень утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) имущества потерпевшего – в случае нанесения вреда имуществу;

8) Документы, подтверждающие расходы, понесенные Страхователем (застрахованным) в целях предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, - при их наличии.

Помимо этого, для выдачи акта о страховом случае на железнодорожном транспорте можно обратиться в г. Алматы - «Консультационный центр» по адресу: пр-т. Абылай хана 1, здание ж/д вокзал Алматы-2, 2 этаж Конференц зал. Тел. 8 (727) 296-13-15; в г. Астана - касательно выдачи Акта - 8 (775) 635-77-33, 8 (7172) 94-27-28;

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Также по вопросам страховых выплат можно обратиться по телефонам 8 (701) 611-50-97, 8 (7172) 93-27-06; 8 (727) 258-18-00 и 2258 с мобильного телефона (звонок бесплатный), внутренний номер 1340, а также - 8 (7172) 600-235.

Напомним, 17 июня 2018 года в Жамбылской области произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 10, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб.

Фото: Shutterstock

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