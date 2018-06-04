Поступления в Фонд социального медстрахования в мае 2018 года составили более 8,5 млрд тенге

За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 31 мая 2018 года перечислено более 8,5 млрд тенге.

В целом, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 мая 2018 года составила почти 71,9 млрд тенге.

Из них 63,4 млрд тенге (около 88,2%) приходятся на отчисления работодателей, 8,5 млрд тенге (около 11,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.