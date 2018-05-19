Правозащитники призвали власти Казахстана закрыть дела против Ratel.kz и Forbes Kazakhstan

Около 25 общественных организаций Международной ассоциации по защите свободы слова (IFEX) призвали власти Казахстана закрыть дела против местного отделения Forbes и аналитического портала Ratel.kz, сообщила подписавшая документ организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ), сообщает РИА Новости.

НПО связывают обыски в редакциях СМИ с их критикой в адрес бывшего министра правительства Казахстана Зейнуллы Какимжанова, который впоследствии подал в суд за оскорбление чести и достоинства. В апреле 2017 года суд присудил ответчикам штраф в 50 млн тенге ($160 тыс.) по одному из четырех дел против данных СМИ. Три остальных дела еще расследуются.

Также члены IFEX просят генпрокурора, Верховный суд, парламент и министра информации Казахстана пересмотреть закон о публикации ложной информации в СМИ, заявив, что он накладывает слишком большие штрафы на заподозренные СМИ и тем самым мешает публиковать критические материалы.

Напомним, 2 апреля Журнал Forbes Kazakhstan и интернет-сайт ratel.kz сообщили об обысках и задержании ряда сотрудников СМИ, в частности, заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, главного редактора сайта ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой.

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Сотрудники полиции сообщали, что следственные действия в редакциях СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации. Ряд журналистских и правозащитных организаций Казахстана выразили озабоченность действиями правоохранителей и призвали к беспристрастному и объективному следствию.

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