Правозащитники: Пытки, по-прежнему, широко применяются в Центральной Азии

Неправительственные правозащитные организации в Международный день в поддержку жертв пыток призвали власти стран Центральной Азии привлечь виновных в пытках к ответственности и предоставить компенсацию жертвам, передает Interfax Казахстан.

В обнародованном сегодня заявлении от имени Коалиции против пыток в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA, Узбекистан, находится во Франции), Туркменской инициативы по правам человека (находится в Австрии), Хельсинкским фондом прав человека (Польша) и Международного партнерства по правам человека, отмечены «определенные позитивные шаги», сделанные правительствами стран Центральной Азии в вопросах борьбы с пытками.

В заявлении также отмечается, что «несмотря на эти улучшения, практика применения пыток и жестокого обращения по-прежнему широко распространена в Центральной Азии».

«Об этом свидетельствует статистика: по состоянию на апрель 2018 года, Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о 124 делах, возбужденных в рамках уголовного преследования за применение пыток, а Коалиция против пыток ежегодно регистрирует около 200 случаев; в Кыргызстане в 2017 году Генеральная прокуратура получила 435 жалоб на применения пыток или жестокого обращения; в Таджикистане Коалиция НПО против пыток и безнаказанности в 2017 году зарегистрировала 66 новых случаев пыток и другого жестокого обращения (значительное увеличение цифры по сравнению с предыдущими годами)», - говорится в заявлении.

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Правозащитники отмечают, что «учитывая закрытость Туркменистана и Узбекистана, а также из-за отсутствия прозрачности неправительственные организации не могут вести точную статистику, но активисты продолжают получать достоверные сообщения о применении пыток»