Премьер-министр поручил контролировать цены на продукты перед Наурызом

Сегодня в ходе заседания правительства были рассмотрены меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал соответствующее поручение ответственным госорганам.

«Прошу взять на строгий контроль цены на продукты питания. Приближаются праздничные дни», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в свою очередь, отметил, что важным вопросом на сегодняшний день являются цены на социально значимые продовольственные товары.

«С начала 2018 года цены на такие товары выросли на 0,7%. Наибольший рост цен отмечается на капусту на 12,7%; лук репчатый на 7,4%; картофель на 5,5%; морковь на 4,5%. Причинами роста являются сезонность, затраты и потери на хранение, логистика в сложных погодных условиях в зимний период. В то же время снижение цен зафиксировано на гречку, рис, яйца 1 категории, муку пшеничную 1 сорта, мясо кур и масло подсолнечное и соль. В рамках установленного коридора цены держатся по 8 товарам», - пояснил Тимур Сулейменов.

Министр полагает, что в целях стабилизации и удержания цен на социально значимые продовольственные товары министерством утверждены пороговые значения на 2018 год.

Подтопление в ВКО: из 136 затопленных домов вода осталась только в 6 строениях

«По социально значимым продуктам наибольший рост наблюдается в г.Астана (102,2%), в г.Алматы (101,6%) и Актюбинской области (101,3%). По видам продуктов сильно выросли цены в г. Алматы на капусту (28,9%), в Астане – на картофель (12,7%), в Караганде - на морковь (12%). В целом по многим областям наблюдается превышение установленных пороговых значений. Акиматы могут провести соответствующую работу по продуктам питания, где есть значительные превышения», - отметил глава МНЭ.