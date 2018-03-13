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Премьер-министр поручил контролировать цены на продукты перед Наурызом

13.03.2018 12:22   1257   1

Сегодня в ходе заседания правительства были рассмотрены меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал соответствующее поручение ответственным госорганам.

«Прошу взять на строгий контроль цены на продукты питания. Приближаются праздничные дни», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в свою очередь, отметил, что важным вопросом на сегодняшний день являются цены на социально значимые продовольственные товары.

«С начала 2018 года цены на такие товары выросли на 0,7%. Наибольший рост цен отмечается на капусту на 12,7%; лук репчатый на 7,4%; картофель на 5,5%; морковь на 4,5%. Причинами роста являются сезонность, затраты и потери на хранение, логистика в сложных погодных условиях в зимний период. В то же время снижение цен зафиксировано на гречку, рис, яйца 1 категории, муку пшеничную 1 сорта, мясо кур и масло подсолнечное и соль. В рамках установленного коридора цены держатся по 8 товарам», - пояснил Тимур Сулейменов.

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Министр полагает, что в целях стабилизации и удержания цен на социально значимые продовольственные товары министерством утверждены пороговые значения на 2018 год.

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«По социально значимым продуктам наибольший рост наблюдается в г.Астана (102,2%), в г.Алматы (101,6%) и Актюбинской области (101,3%). По видам продуктов сильно выросли цены в г. Алматы на капусту (28,9%), в Астане – на картофель (12,7%), в Караганде - на морковь (12%). В целом по многим областям наблюдается превышение установленных пороговых значений. Акиматы могут провести соответствующую работу по продуктам питания, где есть значительные превышения», - отметил глава МНЭ.

13 марта 13:37
Маке
Мое мнение по контролю цен. Нельзя ли сделать. 1. Все импортные товары на границе РК разгрузить в спец.Ангары по видам или др.сегрегация. 2. провести таможенную очистку по импорту, провести сертификацию продукции(для этого там же организовать сильные лаборатории) , 3. организовать аукцион продаж (хозяева этих товаров), они ведь все равно на базаре или в ТД продают с большой наценкой, без сертификатов. 4. сделать систему контроля качества и цен Этим самым правительство четко смог бы контролировать цены и качество.
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  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    44

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    88

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    20

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
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