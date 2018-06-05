Премьер-министр поручил разобраться с фактами отказа в госпитализации больных менингитом

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову и акимам областей принять меры по разъяснительной работе среди населения, а также разобраться с фактами отказа в госпитализации больных менингококковой инфекцией.

«Вы сами говорили, что в больницы не принимают иногда заболевших с области или из города. Такие вопросы надо оперативно решать», - заявил Сагинтаев во вторник на заседании правительства, обращаясь к главе минздрава.

«Вчера мы говорили, что с Талгара до Каскелена ехать два часа. Мать говорит, что она потеряла за три часа своего ребенка. Столько времени занимает, чтобы добраться до Каскелена или Талгара. Почему их не определить в больницы Алматы? Если это решения, принимаемые акимами, им тоже необходимо об этом сказать. Надо дать задание нашим больницам, чтобы они принимали больных с подобным заболеванием. Здесь имеются недостатки и упущения в работе», - заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что вопрос роста заболеваемости вызывает озабоченность населения. «Поэтому необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения. В социальных сетях очень бурно обсуждается. Все, что вы говорите не до всех доходит. Если вы создали штаб, работа данного штаба должна публично проводиться, в открытом виде, до населения должны доводиться проводимые мероприятия. Каждая ситуация должна быть разъяснена», - подчеркнул он.

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Также, по мнению Сагинтаева, необходимо уделить внимание вопросу вакцинации. «Вчера у меня на приеме тоже спрашивали руководители предприятий, потому что среди работников уже вызывает озабоченность данный вопрос, необходимо ли проводить в данное время вакцинацию. Это все не разъясняется», - заметил он.

«Также поднимается вопрос среди населения: в одной области 40 тысяч стоит подобная вакцинация, в другой 20 тысяч. Тоже вызывает вопросы. Уважаемые акимы, также прошу вас взять на контроль, оказывать помощь, не вызывая панику», - заявил премьер.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН