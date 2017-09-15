Презентован информационный портал «Рухани жаңғыру» с доменом ruh.kz

На площадке Службы центральных коммуникаций состоялась презентация Единого информационного портала программной статьи президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – «Рухани жаңғыру».

Ресурс включает в себя шесть основных блоков по каждому из направлений программной статьи. При этом запуск проекта будет проходить в несколько этапов, а контент наполняться по мере реализации каждого из направлений.

Подведены итоги первого этапа проекта «100 новых лиц Казахстана»

15 сентября текущего года заканчивается первый этап проекта «100 новых лиц Казахстана». На данный момент редакцией портала EL.KZ обработано и размещено на сайте 100esim.kz порядка 2 000 заявок. На втором этапе проекта к работе подключится специально созданная рабочая группа. Вся информация о дальнейших этапах конкурсу будет представлена в специально созданном разделе на информационный портал «Рухани жаңғыру».

Данный проект был предложен главой государства для привлечения внимания к истории современников. Эта инициатива направлена на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан, создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников, создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

Все герои проекта – наши современники, обладающие огромным энтузиазмом и желанием развиваться и идти к своей мечте. Все эти люди добились значительного успеха и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества. Это стало возможным благодаря их упорному труду, знаниям и таланту.

С 2018 года сакральные места Казахстана будут доступны для ознакомления через 3D-туры

На сайте «Рухани жаңғыру» проект «Сакральная география Казахстана» представлен новостной лентой, отражающей события в рамках данного направления. Также в разделе присутствует карта сакральных мест, которая будет реализовываться в дальнейшем поэтапно. В настоящий момент на ней отображены 100 сакральных мест с учетом их географической локации. Каждый объект сопровождается подробным описанием и фотографией.

В начале 2018 года карта будет существенно модернизирована и каждый пользователь сможет посмотреть не только фотографии объекта, но и видео, лекции, а также пройти 3D-тур. Будет создана мобильная, доступная платформа, поддерживающая 3D-формат, где каждый может получить подробную информацию о более 100 основных объектах Казахстана, выделенных в 6 категорий: особо почитаемые памятники природного ландшафта; археологические и архитектурные памятники; средневековые города и столицы Казахского ханства; религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения; сакральные места, связанные с историческими личностями; сакральные места, связанные с политическими событиями.

Кроме этого, на сайте ниже карты представлены наиболее посещаемые сакральные объекты. В разделе у пользователей будет возможность ознакомиться с историей сакральных мест, интересными фактами, а также получить информацию о текущей ситуации каждого объекта. Помимо этого, пользователям будет предоставлена информация о точном расположении объектов для самостоятельного их посещения. На данной странице пользователь сможет пройти онлайн-тест, который позволит проверить его знания о сакральной географии, а также прочитать интересные факты и истории, связанные с сакральными местами Казахстана.

Одна из важнейших задач в рамках спецпроекта состоит в создании республиканских музеев-заповедников Ботай, Бозок, Сарайшык, как потенциальных объектов для развития туристского кластера. Кроме того, начата работа по строительству трех новых визит-центров в музеях-заповедниках Танбалы, Отрар и Улытау.

Каждый казахстанец сможет принять участие в проекте «Туған жер»

На новом информационном сайте «Рухани жаңғыру» раздел «Туған жер» представлен новостной лентой, отражающей события в рамках направления. Также в разделе присутствует карта социальных проектов, которая будет реализовываться в несколько этапов.

В настоящий момент на ней отображены 83 социальных проекта с учетом их географической локации. Каждый пользователь, желающий принять участие в проекте, может выбрать понравившийся ему проект в любом населенном пункте Казахстана, связаться с куратором проекта и посодействовать его реализации.

На сегодня каждый проект сопровождается подробным описанием (статус проекта, срок реализации, общий бюджет, данные инициатора, куратора проекта и.т.п.). Также в данном разделе можно применить фильтр по направлению и статусу проекта.

В начале 2018 года карта будет существенно модернизирована и дополнена функционалом, позволяющим осуществить финансовую помощь проекта самостоятельно, при помощи эквайринговой модели. Также на портале появится возможность самостоятельно добавлять проекты, отслеживая их реализацию.

Фактически, на портале будет создана самая большая в стране краудфандинговая площадка, для реализации социальных проектов. В рамках проекта будут выявлены потребности населения каждого региона для того, чтобы социальные проекты, реализуемые на местах, удовлетворяли спрос как можно большего количества населения.

Современная казахстанская культура станет популярнее за рубежом

Реализация проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» состоит из 2 этапов: анализ и отбор лучших произведений национальной культуры популяризация их за рубежом. Оба направления будут подробно представлены на сайте «Рухани жаңғыру».

На сегодняшний день завершен первый этап по сбору и систематизации произведений. Созданы рабочая и экспертная группы, которые состоят из деятелей культуры, представителей общественных и неправительственных организаций. В результате данной работы сформированы шорт -листы по 4 жанрам культуры: «Литература», «Театр, кино и хореография», «Классическая и традиционная музыка» и «Изобразительное искусство».

По жанру «Литература» союзом писателей и книжной палатой с привлечением специалистов и экспертов в области литературы и самих литераторов представлено более 200 произведений. В список вошли, как и известные писатели, так и молодые популярные авторы.

По жанру «Театр, кино и хореография» отобрано более 50 произведений. На основе предложений Союза кинематографистов и экспертов в данный жанр были включены документальные и анимационные фильмы.

В силу специфики жанра оперы и балета, к отбору привлекались известные режиссеры - постановщики и художественные руководители оперных и балетных театров. По жанру «Классической и традиционной музыки» отобрано более 200 исполнителей. Это эстрадно - оперные исполнители и вокально-инструментальные группы.

По жанру «Изобразительное искусство» отобрано более 200 произведения. В результате были изучены полотна, как классической школы, так и современных авторов. Также ведется работа по информационному продвижению и подготовке ряда проектов по популяризации данных произведений среди населения.

Работа будет вестись на различных информационных площадках, это и авторские телепередачи, знакомство с авторами и произведениями на сайтах в соцсетях и блог платформах.

Это позволит не только познакомить население с современной культурой, но и вовлечь в процесс ее формирования. Вторым этапом реализации проекта является популяризация отобранных произведений в глобальном мире. Министерством иностранных дел, ведется активная работа по выработке механизмов продвижения.

К данной работе привлекаются не только казахстанские, но и зарубежные специалисты, компетентные как в области казахстанской, но и зарубежной культуры. Их рекомендации позволят более эффективно реализовать отобранные произведения за рубежом.

На сайте ruh.kz можно будет скачать лучшие мировые учебники на казахском языке

Проект «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» будет в полной мере отображен на сайте «Рухани жаңғыру». В рамках проекта переводятся лучшие мировые учебники и монографии в области общественных и гуманитарных наук (философия, социология, психология, культурология, религиоведение, лингвистика, экономика, менеджмент и бизнес). Для реализации проекта создана некоммерческая, негосударственная общественная организация «Ұлттық аударма бюросы». В настоящее время ведется работа по переводу 17 учебников, отобранных из предложенных вузами 100 и утвержденных на 2017 год.

Со списком учебников можно ознакомиться на веб-сайте проекта. Заключены договоры с владельцами прав, иностранными издательствами США, Великобритании, Швейцарии, Франции и России на перевод и издания всех утвержденных учебников. Для обеспечения качества переводы пройдут через независимую научную и литературную редакцию. Тираж каждого издания составит 10 тысяч экземпляров. Далее учебники будут распространены среди вузов страны, что даст возможность молодежи Казахстана использовать лучшие мировые образцы учебной литературы.

В дальнейшем на сайте будут представлены полные версии книги как на казахском, так и на языке оригинала.

На сайте ruh.kz можно оставить свои предложения по переходу казахского языка на латинскую графику

Все мы с вами знаем, что сейчас идет активное обсуждение варианта казахского алфавита, предложенного в начале недели в Парламенте. Для того, чтобы результаты обсуждения получились максимально объективными, предлагается пользователям принять в нем активное участие.

В разделе «Переход алфавита на латиницу» у нас существует форма обратной связи, в которой вы можете оставить любые свои предложения и вопросы касательно нового алфавита. В оперативном режиме, члены рабочей группы, а также представители Института языкознания будут давать разъяснения. Конечно же, предложения, поступившие на сайт, будут учитываться в дальнейшей работе.

Кроме того, находясь в социальных сетях, вы также можете оставить свои предложения и вопросы. Не важно в каком сети вы сидите: ВКонтакте, Инстаграмме или же Фейсбуке. В своем посте вам достаточно поставить хештег #latyn. Все эти предложения также будут учитываться в работе, и пояснение по ним будет дано на официальном сайте программы.