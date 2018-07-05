Президент подписал закон о защите детей от вредной информации

Измененный закон включает организационно-правовые механизмы, которые предназначены для защиты детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Также, подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Текст Закона публикуется в печати.

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