Президенту РК презентовали план развития международного аэропорта Алматы

В ходе рабочего визита в Алматы главе государства была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Аэропорт был создан в 1935 году. До 1990 года входил в состав КУГА (Казахского Управления Гражданской Авиации). С 1993 года является самостоятельной структурной единицой. Многие ведущие зарубежные авиакомпании уже пользуются алматиским аэропортом как для выполнения регулярных рейсов, так и для осуществления технических посадок. Среди них: Lufthansa, Korean Air, KLM,British Airways, Turkish Airlines, China Xinjiang Airlines, Iran Air,Transaero, Volga-Dnepr, Air France, авиакомпании EL AL Israel Airlines и Air Freighting Express LTD, FedEx Express.

Напомним, что ввод пассажирского Терминала-2, предназначенного для обслуживания пассажиров, вылетающих на внутренних направлениях был осуществлен еще 2012 году. С тех пор существенных изменений в архитектуре здания алматинского аэропорта не набюдалось.

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