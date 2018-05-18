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При поддержке Посольства Грузии в РК прошли концерты джазовой исполнительницы Нино Катамадзе

18.05.2018 15:20   625   0

В Казахстане состоялись концерты джазовой грузинской исполнительницы Нино Катамадзе. Знаковое культурное событие организовано Посольством Грузии в Республике Казахстан при поддержке почетного консула Грузии в Карагандинской области Жаната Тусупбекова. 

С приветственным словом на открытии концерта в г. Астана, который состоялся 16 мая т.г. во Дворце мира и согласия, выступили вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе и министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.

В своем приветственном слове министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе выразил благодарность за  гостеприимный прием и организацию праздничных мероприятий в Казахстане по случаю 100-летия государственной независимости Грузии Правительству РК и Акимату Астаны.    

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«Для меня большая честь отметить этот особый день в Казахстане, который является нашей братской республикой, достигнувшей высоких темпов развития и значительных успехов как внутри страны,  так и на международной арене. Мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами, основанного на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимания», - отметил вице-премьер  Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе. 

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При этом глава внешнеполитического ведомства Грузии особо подчеркнул роль и участие в укреплении культурных и деловых связей двух стран  почетного консула Грузии Жаната Тусупбекова, который представляет интересы дружественной страны в Консульском округе, включающем Карагандинскую область, с июня 2017 года. 

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Напомним, Жанат Тусупбеков был удостоен этой важной дипломатической миссии в ходе заседания консульской комиссии, которая приняла во внимание его заслуги по налаживанию связей между деловыми кругами двух стран, активизации культурного и туристического обменов.   
 
«Мы выражаем особую благодарность за поддержку и значимый вклад почетному консулу Грузии Жанату Тусупбекову, также спасибо всем гостям этого вечера за то, что разделили с нами этот праздник» - отметил  Михеил Джанелидзе.

В свою очередь, глава МИД РК Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что праздничный концерт джазовой исполнительницы Нино Катамадзе, широко известной также как общественный деятель и меценат, является лучшим подарком для жителей и гостей Астаны, которые в этом году отмечают  20-летний юбилей столицы. 

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«Культурно-гуманитарные связи между нашими народами никогда не прерывались и формируют прочный фундамент наших современных отношений. Золотым мостом между казахским и грузинским народами является грузинская диаспора в составе дружной семьи многонационального народа Казахстана. Безусловно, огромный вклад в развитие нашей дружбы вносят деятели культуры и искусства Казахстана и Грузии», - отметил  министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов.

17 мая т.г. Нино Катамадзе выступила с концертной программой также в Караганде. На открытии  праздничного вечера чрезвычайный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе поздравил грузинскую диаспору, а также всех казахстанцев со знаменательной датой.  

«Мы совместно с консулом в Карагандинской области Жанатом Тусупбековым разрабатывали план мероприятий, приуроченных к 100-летию Государственной Независимости Грузии. Я рад, что мы отмечаем эти знаменательные для нашей родины дни с братской страной и казахстанцами. Желаю всем карагандинцам и казахстанцам здоровья, счастья, успехов и процветания», - отметил чрезвычайный посол Грузии в Казахстане Зураб Абашидзе. 

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В Астане и Караганде известный исполнитель и композитор Нино Катамадзе  выступила с  большим аншлагом и представила уникальную по своему масштабу и наполнению концертную программу, которая в полной мере отражает колорит Грузии, ее историю и современность. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность. 

«Подобные мероприятия  наполняют отношения между  Казахстаном и Грузией новым содержанием и имеют важное значение для дальнейшего  конструктивного взаимодействия. Это знаковое событие, способствующее укреплению дружеского диалога и культурных связей между нашими братскими народами», - отметил почетный консул Грузии в Карагандинской области Жанат Тусупбеков.

Также в эти дни в рамках праздничных культурных мероприятий, приуроченных к 100-летию государственной независимости Грузии, в Астане и Караганде состоялись фотовыставка ландшафтов Грузии, выставка казахстанских и грузинских деятелей изобразительного искусства, грузинского культурного наследия и новейших архитектурных строений Spectacular Georgia.

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