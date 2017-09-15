Приём документов по программе «Болашак» продлили из-за ажиотажа

Изначально приём документов по программе «Болашак» планировалось провести до 15 сентября, но сегодня вышел приказ о продлении срока приёма документов до 16 октября в связи с высоким спросом. Об этом рассказал президент «Центра международных программ» Жанболат Мелдешов.

Так, по его словам, в настоящее время в центре присудили 251 стипендию, хотя было предусмотрено 600.

«Приём документов был продлён, чтобы сбить ажиотаж, который возникает в последние дни набора. За три дня до окончания приёма было подано более 120 заявок», - рассказал глава центра.

Жанболат Мелдешов также сообщил, что отчисленные за неуспеваемость до 2016 года болашаковцы задолжали по программе 4,9 млрд тенге.

«Всего с момента создания в центр было возвращено около 1 млрд тенге. Однако динамика возврата денег улучшается», - цитирует informburo.kz Жанболата Мелдешова.

Стоит отметить, за 23 года по программе «Болашак» было присуждено около 12,5 тысяч стипендий.

Согласно информации «Центра международных программ». сегодня на обучении находится 1 233 студента. Из 9 854 выпускников программы свыше 50% заняты в социальной сфере, более 2 000 – в сфере образования.

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Жанболат Мелдешов напомнил, что с прошлого года, центр занялся новыми программами.

«Это реализация межправительственных соглашений в области образования. Обмен студентами. Развитие международных программ. Мы ведём напрямую переговоры для предоставления грантовых мест казахстанцам. Тут ещё и привлечение иностранных студентов, и реализация программы «Серпін-2017». В 2017 году мы организовали департамент международного сотрудничества. Занимается организацией стажировок, ведёт переговоры с иностранными организациями о предоставлении новых грантовых мест. Занимается привлечением организации выставок за рубежом. Было создано новое управление национальных проектов, которое реализует программу «Серпін». Раньше мы занимались только программой «Болашак», но теперь наши представительства займутся привлечением студентов в Казахстан. Сегодня обучается 12 880 иностранных студентов, наша задача довести эту цифру до 50 тысяч», - проинформировал президент «Центра международных программ».

Напомним, Правительство ужесточило требования к претендентам на стипендию «Болашак». Это сделано с целью повышения качества отбора.

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Как сообщалось ранее, обучение одного болашаковца обходится государству в $100 тыс.