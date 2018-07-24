Приезжих посчитали: жители каких регионов чаще приезжают в Астану

В январе-мае 2018 года в столицу прибыло 35 370, выбыло 30 981 человек. Об этом свидетельствуют данные департамента статистики, передает сайт столичного акимата.

По информации департамента статистики, в миграционном приросте населения столицы доля прибывших из Акмолинской области составляет 19,4%, Южно-Казахстанской – 14,2%, Карагандинской – 9,8%, Восточно-Казахстанской – 8,9%, города Алматы – 8,2%, из других областей – 39,5%.

«В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года число прибывших в город Астану уменьшилось на 49,5%, число выбывших из города – на 37,5%. Основной миграционный обмен города происходит за счет межрегиональной миграции: прибывшие за январь-май 2018 года составляют 21 322 человека, выбывшие – 16 424 человека», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, сообщается, что Астана имеет положительное сальдо миграции со странами СНГ: Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном. С другими странами положительное сальдо миграции населения в основном сложилось с Грузией, Великобританией, ОАЭ, США, Саудовской Аравией, Испанией, Чешской Республикой, Китаем, Японией, Литвой, Турцией, Республикой Корея, Малайзией и Монголией.

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«В структуре мигрантов по национальностям наибольший удельный вес занимают казахи – 89,4% от общего числа прибывших и 86,6% от числа выбывших. Среди прибывших и выбывших доля русских составляет 5,5% и 7%, украинцев – 0,8% и 1%, узбеков – 0,6% и 1,3%, татаров – 0,8% и 0,7%, немцев – 0,5% и 0,7%, других национальностей – 2,4% и 2,7% соответственно», – заключили в ведомстве.

Фото: Erailways.kz