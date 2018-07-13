Продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 6 лет

За последние 5 лет в Казахстане отмечается положительная динамика по основным медико-демографическим показателям. В частности, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на шесть лет.

При этом снизилась общая смертность на 26%, материнская смертность - в 2,5 раза, младенческая - в 2,6 раза, смертность от болезней системы кровообращения снизилась в три раза, от туберкулеза в пять раз; смертность от злокачественных заболеваний снизилась на 27%. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции на площадке СЦК по итогам проведенной отчетной встречи перед населением министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В этой части он сообщил, что в настоящее время усилена семейная медицина в части увеличения участков врачей общей практики. Так, за прошлый год увеличены участки ВОП на 12% и количество врачей общей практики. Пересмотрена программа их подготовки. В части интеграции службы здравоохранения вокруг первичной медико-санитарной помощи в составе амбулаторно-поликлинических учреждений функционируют 236 противотуберкулезных, 1664 смотровых, 392 онкологических, 287 маммологических кабинетов и 42 кабинета психического здоровья.

Биртанов: «Лекарствами будут обеспечены все граждане, нуждающиеся в лечении»

«В целях повышения качества медицинского обслуживания детей от 0 до 6 лет и снижения нагрузки на врача общей практики до 1500 прикрепленного населения проводится работа по восстановлению педиатрических участков. В 2017 году создано 149 новых педиатрических участков», - резюмировал глава минздрава.

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