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Продолжительность жизни увеличилась в Алматы

16.03.2018 17:30   644   0

В Алматы увеличилась продолжительность жизни. Об этом рассказали на площадке региональной службы коммуникации Алматы.

Руководитель департамента по статистике Алматы Баглан Каргулов сообщил, что в январе-декабре 2017 года, в сравнении с 2016 годом, наблюдается снижение уровня смертности населения (на 1 000человек), по общей смертности - на 1,4%, по младенческой - на 7,9%. 

«Ожидаемая продолжительность жизни населения города Алматы, за период независимости Казахстана, увеличилась почти на  8 лет, с 68 до 76 лет. Следует отметить, что продолжительность жизни женщин (79,2 лет) гораздо выше, чем у мужчин (71,6 лет)», - рассказал он. 

Численность населения города Алматы по состоянию на 1 января 2018 года составила 1 млн 801 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 2,9%. Доля населения города Алматы в общей численности населения республики составила 9,9% и в сравнении с другими регионами  уступает только Южно-Казахстанской (16,1%) и Алматинской (11,1%) областям. 

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При этом большая часть расходов алматинцев приходится на продовольственные товары «По данным 4-го квартала 2017 года доходы в среднем на душу населения составили 72 972  тенге, на 2,2% выше, чем в 3-м квартале текущего года. В структуре доходов населения наибольшую долю (79,1%) занимают доходы от трудовой деятельности (заработная плата, все виды поощрительной оплаты, надбавки и премии, гонорары и зарплаты на основе работы по найму и самозанятости) и в сравнении с 3-м кварталом текущего года увеличился на 0,2 процента», - проинформировал руководитель департамента статистики Алматы Б. Каргулов. 

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В структуре расходов большая часть (44,1%) приходится на продовольственные товары (увеличение на 1,8%), одну четвертую часть (25%) занимают расходы на непродовольственные товары (увеличились на 3,7%). Платные услуги занимают (27,5%) части всех расходов (уменьшение на 6,8%). 

«Также идёт рост потребления по основным группам продуктов питания таких как: хлебопродукты и крупяные изделия (4,5%), рыба и морепродукты (26%), молоко и молочные продукты (5,4%), При этом снизилось потребление фруктов  на 48,3%, овощей  на 12,2%», - отметил спикер.

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