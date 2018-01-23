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Продовольственные товары за 2017 год подорожали на 8,6%

23.01.2018 09:30   1100   0

По итогам прошедшего года товары и услуги в РК подорожали на 7,4%, против 14,6% в 2016 году. Наибольший уровень роста цен отмечен в сегменте продовольственных товаров - 8,6% за год. Здесь в основном повлиял скачок цен на алкоголь и табачные изделия - на 10,1% за год.

Непродовольственные товары выросли в цене на 8,4%, услуги - на 5,1% (наиболее заметное удорожание отмечено в транспортной сфере - сразу на 9,3% за год).

Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали напитки (сразу +14,8% за год), а также фрукты и овощи (+11,4% к 2016).

Заметно выросли цены на мясо и мясные продукты - на 10,2% за год.

Яйца, напротив, подешевели на 0,8% год-к-году (в 2016 это был один из самых резко поднявшихся в цене продуктов - сразу +23,8% к 2015).

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В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Атырауской области (+8,8% за год), СКО (+8,4%) и Астаны (+8,4%).

При этом продовольственные и непродовольственные товары заметнее всего подскочили в цене именно в столице (на 10,8 и 11,1%, соответственно). Однако, по общим показателям, Астана лишь на третьем месте, так как здесь отмечен самый низкий по республике рост цен на услуги - всего 3% за год.

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Показатели 2017 года выровняли ситуацию после резких скачков цен в 2016. Так, напомним, по итогам 2016 года, продовольственные товары выросли в цене на 12,7%, непродовольственные - сразу на 22,4%, услуги - на 9%.

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Что касается прогнозов на текущий год, в первые месяцы 2018 года, по данным Нацбанка РК, существенным риском для инфляции станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий - монополистов. Тем не менее, влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное, и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку данные риски формируются на стороне предложения, то есть инфляции издержек, не зависящей от политики Национального Банка. Оценки инфляции на стороне спроса демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса.

Данияр Акишев отметил: «Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены».

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Еще один позитивный момент - снижение давления инфляционных ожиданий со стороны казахстанцев. Так, количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года.

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погибли на своей работе в 2017 году
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Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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