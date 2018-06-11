Проект о повышении цен на проезд в Астане вынесли на всеобщее обсуждение

Документы по повышению стоимости проезда в автобусах Астаны появились на портале открытых нормативно-правовых актов для всеобщего обсуждения, которое продлится до 15 июня, пишет МИА «Казинформ».

Согласно проекту постановления, проезд в городских маршрутах составит 180 тенге, экспресс-маршрутах - 250 тенге, регулярные социально значимые перевозки составят 180 тенге.

Также вводится дифференцированный тариф: при оплате электронной картой проезд в городских маршрутах составит 90 тенге, в экспресс - 180 тенге, регулярные социально значимые перевозки составят 90 тенге.

В пригородных маршрутах тариф составит 11,5 тенге за 1 километр. При этом при оплате через электронную систему - до 8 тенге за 1 километр.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Астане планируют поднять предельный тариф на проезд в общественном транспорте до 198 тенге.

«Сейчас мы обсуждаем предельный тариф, и в рекомендации написано, что акцентируется внимание на качестве разработки показателей, вопросе инфляции. Мы работаем, мы обсуждали по предельному тарифу в общественном транспорте, мы вышли на цифру 198,8 тенге», – сообщил тогда на внеочередной сессии маслихата заместитель акима города Астаны Аскар Амрин.

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