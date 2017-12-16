Прокуратура: шахтеров провоцируют на незаконные действия

Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев обратился к гражданам и представителям СМИ с призывом не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации относительно ситуации в Шахтинске и завершившейся забастовки шахтеров.



«Ситуация на территории области стабильна. Однако отдельные лица пытаются ее дестабилизировать. Спекулируя данной темой, они провоцируют шахтеров и их близких на незаконные действия. Распространяют заведомо ложные сообщения о введении войск, об арестах представителей инициативной группы, которые нацелены на манипулирование общественным мнением», - цитирует Sputnik Казахстан Марата Сексембаева.

Прокуратура заявляет, что, воспользовавшись ситуацией и ставя под угрозу благополучие людей, такие провокаторы хотят заработать мнимый авторитет и выгоды для себя. Подобные действия противоречат Конституции и законам страны, предупреждает прокуратура.

«В этой связи призываю всех физических и юридических лиц, а также представителей СМИ проявлять твердую гражданскую позицию, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации», - обратился Марат Сексембаев.

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Он также предупредил, что, согласно законодательству РК, призывы, то есть организация незаконных акций протеста, как и сам факт участия в них, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, влекут предусмотренную законом ответственность.

«Поэтому органы правопорядка призваны пресекать любые нарушения и немедленно принимать меры к нарушителям, вплоть до уголовного преследования», - подчеркнул прокурор..

Напомним, 11 декабря около 200 работников 4-х шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста. 14 декабря руководство компании подало в суд на бастующих.

Забастовка завершилась 15 декабря. Руководство компании предложило шахтерам следующие условия: 30-% повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам угольного департамента компании выплатят единовременную премию в размере оклада.

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Кроме того, вчера Акимат Карагандинской области и АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщили о прекращении забастовки и возобновлении производственного процесса на шахтах предприятия. Предприятие отозвало из судов исковые заявления о признании забастовки незаконной.