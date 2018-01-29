«Прописать» ребенка можно будет по SMS

Запущенный «Правительством для граждан» пилотный проект, в рамках которого услуги по регистрации рождения ребенка, оформлению пособий и поставке на очередь в детский сад можно получить посредством SMS-сообщений станет еще шире.

На сегодняшний день заявления по регистрации ребенка поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем государственных органов. Сразу после рождения младенца родителям приходит SMS-сообщение, где предлагается получить государственную услугу по регистрации рождения. Таким образом, граждане могут получить свидетельство о рождении, указать номер счета для получения пособий по рождению и встать на очередь в детский сад, не посещая фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан».

На последнем заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра А. Жумагалиева было принято решение расширить спектр услуг, предоставляемых госкорпорацией в проактивном формате. Так, было предложено направлять SMS о возможности регистрации ребенка по месту жительства сразу после регистрации рождения. Теперь услугополучателю будет достаточно просто отправить подтверждение-согласие и предоставить в ответ на SMS-запрос адрес регистрации. Данные о праве собственности будут проверены в системе и после получения согласия собственника, новорожденный будет зарегистрирован по указанному адресу.

Борода и короткие штаны попадают под запрет

Для получения этих и других услуг в проактивном формате необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения.