Проверка по пожару в Карабатане завершится в ближайшие дни

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нуржан Альтаев обещает ознакомить СМИ с результатами проверки состояния общежитий в поселке Карабатан, где в результате пожара погибло семь человек, в ближайшие дни.

Пожар в общежитии контейнерного типа в поселке Карабатан Атырауской области случился утром 2 марта, расположенного на территории вахтового городка объекта стройплощадки газотурбинной электростанции. При пожаре погибли 6 человек, четверо пострадавших были доставлены в областную больницу, на утро 3 марта один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Все семеро погибших были жителями Южно-Казахстанской области.

«По случаю в Атырауской области в поселке Карабатан, сейчас еще идет проверка, по законодательству предоставляется 10 дней для проведения проверки, наши инспектора там сейчас работают вместе с комитетом по ЧС, до окончания проверки мы не имеем права делать какие-либо заявления либо говорить о результатах этой проверки», - сказал Альтаев на пресс-конференции.

«Как только эти результаты официально будут подготовлены, я думаю, это в ближайшее время, сразу после праздников, мы официально оповестим СМИ и население о результатах этой проверки», - пообещал он.

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Вице-министр напомнил, что по предварительной версии произошедшего в общежитии произошло короткое замыкание проводки.

«Мы полностью осмотрели место происшествия, мы встретились с коллективом, который там работает, это более 800 человек, все казахстанцы, было принято решение о том, что работы будут на строительной площадке приостановлены, большая часть сотрудников будет распущена по домам, в основном это жители южных регионов», - заметил представитель минтруда и соцзащиты.

При этом работодатель взял на себя обязательства выплачивать всем работникам заработную плату за время простоя.

Одновременно 200 человек остались в вахтовом городке для работ по «приведению в порядок всех общежитий контейнерного типа».

«У них есть общежития, которые были проверены комитетом по ЧС и СЭЗ, которые соответствуют всем требованиям, это два больших общежития, в которых временно они разместят 200 человек, которые займутся приведением в порядок остальных общежитий. По сути, там речь будет идти о строительстве новых общежитий», - сказал Альтаев.

При этом, по его словам, с погибшими и пострадавшими при пожаре сотрудниками были заключены трудовые договора и договора страхования, и по результатам проверки страховые компании выплатят семьям погибших все компенсации.

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«Там трое сотрудников получили ранения, двое находятся в больнице, один выписался, им также будет выплачена страховка, работодатель по своей инициативе хочет оказать им дополнительную материальную помощь, не предусмотренную законодательством», - добавил Альтаев.

Ранее сообщалось, что по факту смерти семерых рабочих в Атырауской области начато досудебное расследование, которое зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Эта статья предусматривает наказание сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.