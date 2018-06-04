Прожиточный минимум в мае: 26 468 тенге на месяц

В Казахстане величина прожиточного минимума в мае 2018 года составила 26 468 тенге, что на 0,5 процента больше показателя предыдущего месяца - 26 339 тенге, передает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае этого года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 3,4 процента, с соответствующим месяцем прошлого года - на 14 процентов.

В структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,3 процента, фруктов и овощей - 10,5 процентов, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,3 процента, сахара, чая и специй - 2,1 процента.