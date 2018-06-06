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Работа наркокурьером в Алматы: школьникам предлагали 25 тысяч тенге в день

06.06.2018 17:00   666   0

Неизвестные люди предлагают алматинским школьникам через социальные сети работу наркокурьеров. За работу предлагают 25 тысяч тенге в день, при условии, доставить не менее 40 заказов. Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции общественником Константином Гудаускас, сообщает МИА «Казинформ».

«Так называемые курьеры сначала проходят проверку. Мол, можно ли им доверять. Во время проверки курьеры будут использовать соль, соду. В общем, все, что похоже на наркотик. Если подросток проходит проверку, то его берут на работу, и обещают платить 25 тысяч тенге в день, при условии доставить не менее 40 заказов. Но они также разбивают своих курьеров по категории. Несовершеннолетние доставляют более легкие наркотики, а более старшие ребята - совершеннолетние, распространяют наркотики потяжелее», - рассказал правозащитник Константин Гудаускас.

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Сама же схема работы очень похожа на квест-игру. Потенциальному курьеру предоставляется карта с местами закладки. По ней необходимо спрятать «клад», а клиент забирает с указанного места. Но если заказчик не находит свой товар, курьер штрафуется на определенную сумму. 

Министр здравоохранения решил закрыть инфекционную больницу в Каскелене

Как оказалось, впервые таким методом студентов и школьников наркоторговцы стали вербовать еще два года назад. На таком преступлении попались студенты одного известного вуза. По делу изначально проходили более 100 человек. Но приговор по статье ОПГ получили только восемь. Родители приговоренных студентов обвиняют сотрудников полиции, расследовавших это дело в том, что наказание понесли не все фигуранты. А правозащитник Гудаускас в свою очередь заявил, что правоохранители в данной ситуации просто бездействуют. 

«Я сейчас говорю о бездействии полиции. И получая информацию о том, что полиция не принимает заявления от тех, кому всё еще пишут с предложениями, о готовящемся преступлении, я могу делать выводы, что эти люди имеют к этому отношение», - отметил Гудаускас. 

Между тем, в полиции заявили, что все необходимые меры правоохранителями предпринимаются на должном уровне, а обвинения спикеров пресс-конференции необоснованные. 

Инициаторы пресс-конференции призывают родителей отслеживать аккаунты своих детей и даже проверять, с кем именно переписывается ребенок.

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