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Работники бюджетной сферы получили жилье в Павлодарской области

10.10.2017 11:57   462   0

В селе Жана Жулдыз Железинского района Павлодарской области сдали 2 дома на 4 квартиры для работников бюджетной сферы.

Акиму Павлодарской области Булату Бакауову, посетившему Железинский район с рабочей поездкой, представили новые дома.

Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона, 2-квартирные дома на собственные средства построили частные застройщики, после чего акимат выкупил жилье. Бюджету каждый из домов обошелся примерно в 16 млн тенге.

В одну из квартир уже заселилась сельский педиатр Арайлым Ергожаева, прибывшая в Жана Жулдыз из Алматинской области, в другую - участковый Айдабек Абулкасов, приехавший из села Башмачное.

Стоит отметить, в текущем году, согласно разработанной программе, власти планировали выкупить 42 дома у частников и более 30 уже приобрели.

«Эти дома распределяются среди нужных в том или ином опорном селе специалистов. Если в селе необходимы ветеринарный врач, медик, учитель, участковый, мы готовы предоставить им жилье», - отметил глава региона.

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Кроме того, в селе Жана Жулдыз презентовали новую спортивную площадку, которую рядом со школой за свой счет установили местные аграрии в рамках республиканской акции «Мектебіме тағзым». Общая стоимость спортивного комплекса составила 15 млн тенге.

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Напомним, ранее сообщалось, что аким области предложил передать некоторые участки дорог на содержание крестьянским хозяйствам.

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