Работодатели готовы принимать студентов без опыта работы

Для нынешних работодателей важнее обучаемость и мотивация сотрудника, а не наличие опыта работы. Представители образования и бизнеса рассказали каким должен быть современный специалист в ходе пресс-ланча «Образование в условиях кризиса».

Генеральный директор рекрутингового агентства Optimum Consult Салтанат Абильтаева рассказала, что распространенной проблемой среди выпускников на протяжении многих лет является вопрос о том, сможет ли бывший студент устроиться на работу без опыта. Однако исследования показывают, что в сегодняшних реалиях работодатель ориентируется уже на другие факторы, а именно мотивацию и высокую обучаемость будущего сотрудника.

«На самом деле сейчас работодатели готовы брать людей без опыта, это правда», - отмечает г-жа Абильтаева. В случае, если в компанию приходит выпускник с теоретическими знаниями, работодатель смотрит прежде всего на его потенциал, для оценки которого существует масса инструментов.

Он добавила, что основной задачей вуза в этом отношении не погубить мотивацию и развить желание продолжать образование, уже и после окончания учебного заведения. Спикер подчеркнул, что бизнес открыт для вузов, нередко работодатели приходят в вузы и рассказывают о своих программах и бизнесе.

К концу года в Актобе достроят 5-этажный жилой дом по госпрограмме «Нұрлы жер»

Директор центра карьеры Университета Нархоз Гайни Муканова также придерживается мнения о том, что бизнес сектор всегда опирается на человеческий капитал. «Люди, персонал это основная движущая сила успеха в какую бы эпоху мы не жили», - комментирует она. Вопреки расхожему мнению, которое подпитывается самим населением о сложностях трудоустройства, тем не менее работодатели «испытывают кадровый голод».

Декан школы экономики и менеджмента Самажан Умирзаков рассказал, что совместно с работодателями и бизнес партнерами обсуждаются учебные планы и структура элективных дисциплин.

«В учебных планах присутствует обязательный компонент, и так называемые элективные дисциплины, в основном 85% элективных дисциплин состоят из тех дисциплин, которые нам предлагают наши работодатели», - пояснил он.

При этом, каталог элективных дисциплин обновляется ежегодно, и перед утверждением учебных планов предварительно происходит обсуждение с работодателем. Он добавил, что для чтения лекций по отдельным темам приглашаются профессиональные специалисты.

Сейтказы Матаеву отказали в замене лишения свободы ее ограничением

К слову, как рассказала г-жа Муканова, университетом был проведен опрос, по которому удалось выяснить что средняя стартовая зарплата выпускника который через три месяца устроился на работу варьируется по Алматы и Алматинской области в районе 76-78 тысяч тенге. При этом в течении первых двух лет студенты достаточно часто меняют вид деятельности, что вероятно связано с желанием дообучиться на практике.