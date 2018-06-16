Размер базовой пенсии теперь можно узнать на eGov.kz

Справку по расчету размера базовой пенсионной выплаты можно получить через портал eGov.kz. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Воспользовавшись данным сервисом, расположенным на главной странице портала eGov.kz, пенсионер получает справку о том, в каком размере он будет получать новую базовую пенсионную выплату.

Для получения справки, можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

Напомним, что в 2018 году были введены изменения в пенсионном законодательстве. С 1 июля 2018 года в Казахстане будет изменен механизм начисления базовой пенсии. Если на данный момент все пенсионеры получают базовую пенсию в одинаковом размере, то начиная с названного срока размер базовой пенсии будет пересматриваться в зависимости от стажа.

Фото: Казинформ