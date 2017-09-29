Разницы между вакцинами против пневмококковой инфекции ПКВ 10 и ПКВ 13 не выявлено

По результатам дебатов «Рациональный выбор пневмококковых вакцин для программ вакцинопрофилактики в Казахстане», прошедшей в сентябре между компаниями GlaxoSmithKline и Pfizer опубликована резолюция. Согласно документу действие вакцин против пневмококковой инфекции - ПКВ 10 и ПКВ 13 признано сравнимым.

«Вакцины ПКВ 10 и ПКВ 13 обладают сравнимыми безопасностью и эффективностью в отношении серотипов, присутствующих в вакцинах. В настоящее время не существует убедительных доказательств превосходства одной ПКВ над другой в показателях снижения госпитализаций по причине пневмонии, инвазивных пневмококковых заболеваний, менингита и сепсиса среди детей в возрасте до 5 лет», - говорится в резолюции.

C 2010 года в Казахстане поэтапно внедрена вакцина ПКВ 13, компании Pfizer. В рамках дебатов компании представили аргументы об эффективности обеих вакцин. Так, по данным компании GSK, протективная эффективность обеих вакцин является сопоставимой, в компании Pfizer отметили, что в странах, внедривших ПКВ-13 был отмечен уровень снижения заболеваемости.

«Выбор ПКВ для массовой вакцинопрофилактики на национальном уровне должен основываться на данных о сравнительной клинической эффективности, безопасности и затратоэффективности вакцины; эпидемиологических данных о повозрастном распространении серотипов в стране и в регионах; бремени заболеваний, вызываемых ими», - отмечено в резолюции.

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В документе говорится, что включение пневмококковой вакцины в программы иммунизации способствует снижению заболеваемости пневмококковой инфекцией и детской смертности. На текущем этапе также важно проводить информирование среди населения о рисках и преимуществах вакцинации против пневмококковых инфекций.