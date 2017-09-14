Разрыв в доходах самых бедных и богатых казахстанцев составляет 5,8 раза

Неравенство в Казахстане увеличивается - совокупные доходы 10% самых обеспеченных граждан РК по итогам 2 квартала 2017 года в 5,8 раза превысили общую сумму доходов 10% наименее обеспеченного населения. Для сравнения, два года назад соотношение доходов самых богатых и самых бедных казахстанцев составляло 5,5.

Увеличение разрыва провоцирует более быстрый рост денежных доходов 10% наиболее обеспеченного населения по сравнению с первой "десяткой". Если во 2 квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы богатых граждан РК выросли на 15,8%, то доходы самых бедных казахстанцев - всего на 9,1%.

Замедление роста доходов наименее обеспеченного населения (по сравнению с темпом у более обеспеченных) наблюдается с конца 2016 года - в течение предыдущих двух лет скорость роста была одинаковой.

Увеличение разницы в доходах и давление инфляции формирует соответствующим образом потребительские привычки богатых и бедных казахстанцев.

Так, увеличивается доля продуктов питания в расходах 10% наименее обеспеченного населения - сейчас она уже составляет 54,7%. Тратить на еду и безалкогольные напитки больше 50% суммы всех расходов эта категория граждан начала с 2015 года на фоне резкого роста цен на основные потребтовары из-за девальвации тенге.

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При этом 10% самых обеспеченных жителей в республике также стали больше тратить на еду, однако рост этот был менее резким. На данный момент их траты на продукты питания и безалкогольные напитки занимают всего 35,7% общих расходов - за последние 5 лет только в 1 квартале текущего года эта доля превысила 40%.

Между тем, на покупку непродовольственных товаров (одежда, обувь, техника и пр.) наименее обеспеченные казахстанцы стали заметно меньше тратить средств. Если в 2012-2013 годах на эту статью расходов приходилось выше 30% в совокупных затратах, то в настоящее время эта доля упала до 20,2%.

Уровень расходов на приобретение непродовольственных товаров у 10% наиболее обеспеченного населения также снизился, но не столь резко - с 30% до 25-27%.

На платные услуги у богатых казахстанцев уходит больше средств, чем у менее обеспеченных соотечественников - 24,7% против 17,3%.

Также они больше тратят на оплату кредитов - в среднем на эту статью расходов уходит до 6% всей суммы, в то время как у 10% наименее обеспеченных всего 1,7-2%.

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На материальную помощь родственникам, знакомым и алименты 10% самых богатых в РК выделяет более 5% в расходах - у самых бедных граждан РК на эти цели тратится всего 3%.