Развязка на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы будет построена позже обозначенного срока

Строительство развязки на пересечении Сейфуллина и Жансугурова будет вестись дольше, чем было запланировано. Причина – недостаточное количество средств на выкуп земельных участков.

«Вопрос выплаты компенсаций есть. Это связано с участками на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова, где и будет строиться развязка. Там действительно есть момент, когда и по решению суда, в том числе и по согласию, были договоренности о выкупе земельных участков. Были определены суммы компенсаций, но на сегодняшний день мы эти земельные участки не выкупили. Это связано с тем, что у нас отсутствует финансирование. Эти объекты финансируются из Республиканского бюджета. В этом году Республиканский бюджет, я так понимаю, ограничен. В связи с этим работы отложили и вопрос компенсаций, наверное, решим в начале следующего года», - сказал руководитель управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов во время брифинга.

При этом, отложенные работы скажутся и на времени завершения строительства.

«Строительство отложится до того момента, пока мы не выкупим участки. Но никто никого из домов не выгоняет, не сносит, дома как стояли, так и стоят. Никого не выселяем», - отметил он.

Прокуратура ВКО: Наводнения в регионе произошли из-за халатности ответственных лиц

При этом он отметил, что жильцы обеспечены всеми коммуникациями.

Что касается стоимости участков, то их цена уже зафиксирована, но, если человек к моменту выплаты будет не согласен – он может подать заявление для пересмотра оценочной стоимости.

Кроме того, в текущем году запланировано изъятие порядка 140 земельных участков, на выкуп которых из республиканского и местного бюджетов всего выделено 6,1 млрд тенге (13,2 млрд тенге – РБ и 1,5 млрд тенге- МБ).

«За счет поддержанных средств управление уже на сегодняшний день выкупило 109 земельных участков на общую сумму 4,1 млрд тенге. Оставшиеся средства в сумме 2 млрд тенге будут освоены в текущем году в полном объеме (…). Изъятые для государственных нужд земельные участки расположены в районе проспекта Назарбаева, транспортной развязки по Рыскулова, Кульжинский тракт, на пересечении Рыскулова - Емцова, а также для расширения улицы Жандосова», - отметил он.

Кроме того, он отметил, что усилен контроль за поступлениями в бюджет города денежных средств от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, проводится работа по взысканию задолженности согласно постановлениям акимата города Алматы.

Дело ОПГ «Четыре брата»: прокурор попросил 15 лет заключения для главаря банды

За 6 месяцев 2018 года в бюджет города всего поступило – 1,5 млрд тенге (за 6 месяцев 2017 года - 618,9 млн тенге), из них:

- от продажи земельных участков– 253,6 млн тенге(за аналогичный период прошлого года 82,6 млн тенге);

- по плате за изменение целевого назначения 34 земельных участков – 1 млрд 46 млн тенге (за 6 месяцев 2017 года - 189,6 млн тенге);

- от продажи права аренды (по коду 303202) сумма поступлений составила 231,4 млн тенге (в прошлом году за этот же период - 53,6 млн тенге).

Напомним, территория города составляет 68,3 тыс. га и состоит из пяти категории земель, это земли:

- населенного пункта - 30,1 тыс. га или 44 %;

- промышленности, транспорта – 5,7 тыс. га или 8,4%;

- с/х использования – 8,9 тыс. га или 13,3% из них:

-5,4 тыс.га или 8% площади города с целевым назначением для крестьянского хозяйства и сельскохозяйственного производства;

- особо охраняемых природных территорий, оздоровительного и историко-культурного назначения - 21,8 тыс. га или 31,9%;

- водного фонда – 0,6 тыс. га или 0,9%;

- земли запаса – 1,0 тыс. га или 1,5%.

Фото: пресс-служба управления земельных отношений Алматы

Как заменить водительские права в Казахстане, не простаивая в очереди