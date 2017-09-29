Реестр добрых дел появится в Алматы

В Алматы развит социально-ответственный бизнес, но предприниматели не имеют централизованного источника информации о требующейся помощи. К тому же, мало кто из них осведомлен о наличии положенных государственных преференций, которых, к слову, в 2015 году было выплачено около 46 млрд тенге.

«В Алматы активен социально-ответственный бизнес. Необходимо показывать эти вещи, потому что недооценено участие бизнеса в социальной жизни нашего города и страны в целом. Необходимо создавать правильные тренды. Сейчас мы готовим новые поправки в законодательство, чтобы люди получали дополнительные преференции за то, что они помогают, строят школы, детские сады и больницы за свой счет. Многие предприниматели делают от души, по велению сердца хорошие дела, но не многие знают, что есть преференции. Оказывается, что по данным за 2015 год, около 46 млрд тенге были выделены как раз на преференции и 2 тысячи предпринимателей их получили. Но мы даже не знаем, кто это и за что они получили их. Нам важно, чтобы люди, которые действительно делают добрые дела, могли получать какие-то блага от государства и помощь, за то, что они проявляют великодушие и помогают людям», - отмечает заместитель директора палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген.

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Для того, чтобы помощь доходила до адресатов, планируется создание реестра социальных проблем. Он представлен единой базой данных, в которой каждый казахстанец сможет оставить заявку в онлайн-режиме с просьбой о помощи. Пока сайт на стадии разработки, но уже активно функционирует социальная группа в Facebook – «Атамекенiм – дари добро!».

«Следующий шаг, который мы сделаем – составим по городам и регионам реестр необходимой помощи. Сейчас помощь оказывается не равномерно, кому-то одному помогают все, а другому – никто. Для того чтобы не было разобщенности и нужен единый реестр – кому и какая помощь необходима. Из этого списка предприниматели, которые занимаются благотворительностью, смогут выбирать, кому они могут помочь», - отметил он.

По словам К. Кудайбергена, необходимо доносить населению без излишней скромности о благотворительных проектах бизнесменов.

«Наша цель, чтобы и предприниматели получали преференции, и люди, которые получают помощь, знали, что именно бизнес помогает. Потому что есть такие недобросовестные органы, которые привлекают бизнес, а потом отчитываются о собственной проделанной работе. Это происходит в регионах, поэтому хотим, чтобы все было открыто и прозрачно. Уже открыли сайт www.atameken.kz, где будем полностью выкладывать информацию о тех потребностях людей, организаций, населенных пунктов. Мы структурируем эту деятельность. У нас есть большая проблема – предприниматели стесняются говорить о своих добрых делах. Это не правильно. Люди должны делиться этим, заражать других. Мы должны создать правильный вирус добра, чтобы он имел больший эффект»», - пояснил он.

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К тому же, планируется учреждение государственного ордена для социально-ответственных бизнесменов.

«Мы добиваемся учреждения на республиканском уровне ордена «Парыз», который будет вручать глава государства представителям социально-активного бизнеса. Мы будем находить таких предпринимателей, знакомить с ними людей и сделаем, чтобы больше людей знало про преференции, которые позволяют бизнесу быть адекватно понятым, чтобы все было правильно выстроено, построен управленческий менеджмент в отношении бизнесменов, как это есть в развитых странах. Нужно делать так, чтобы на бизнес люди смотрели уже другими глазами, чтобы не воспринимали его только лишь как дойную корову, а видели, что именно эти люди делают добрые дела и усилить позиции бизнеса, чтобы предприниматели чувствовали себя более комфортно», - заключил К. Кудайберген.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально- инновационного развития города Алматы Максата Кикимова, бизнесмены готовы потратить почти 24 млрд тенге на благотворительные социальные проекты.

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«Бизнес играет особо важную роль в социально-экономическом развитии города. Алматы – драйвер роста экономики всей страны. В этом году в рамках социальной ответственности алматинские предприниматели реализуют социальные проекты на 23,8 млрд тенге. Бизнесом приняты обязательства на строительство 13 детских садов на 2 300 мест. Они строят и дарят в коммунальную собственность города. Из них 6 уже открыты. Построены 2 школы: одна в Медеуском районе на 600 мест, вторая в Наурызбайском районе на 1200 мест», - отметил М. Кикимов.

Небольшие и крупные компании построили в Алматы 260 детских и спортивных площадок.

«У нас есть готовые земли, готовая проектно-сметная документация, но не начинаем стороительство в силу каких-то, чаще всего, финансовых обстоятельств. Мы не можем единовременно реализовать все проекты – если у нас бюджет города. К примеру, составляет 500 млрд тенге, а чтобы удовлетворить потребности населения – нужно 2-3 трл тенге. Мы реализуем самые необходимые и первостепенные проекты. Часто бизнес сам приходит с инициативой реализовать подготовленный проект, что выгодно в итоге всем», - сказалМ. Кикимов.

Акцию поддержали: ТОО «Туран-Экспресс», ТОО «MetallPromGroup», АО «Рахат», ТОО «Темирбетон-1» и другие крупные предприятия города, которые ежегодно отчисляют десятки миллионов тенге нуждающимся.