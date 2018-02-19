Результаты спецоперации в РК: арестован кыргызский депутат

В результате спецоперации в Казахстане был задержан депутат из Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу. Позднее стало известно о его аресте.

Напомним, сегодня власти Казахстана задержали 35 человек в ходе масштабной спецоперации в нескольких регионах республики.

«Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы. Контрабандный товар ввозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан, с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничной службы, обеспечивающие оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза», - сообщала ранее официальный представитель генпрокуратуры Оксана Лоскутова.

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Дамирбек Асылбек уулу - действующий депутат VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Кыргызстан», состоит в комитете ЖК КР по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году управляющим директором ОсОО «APMS». В период с 2004 по 2006 годы работал коммерческим директором ОсОО «Белен-Теке». С 2006 по 2008 годы являлся начальником отдела службы переработки специальной корреспонденции ОсОО «SkyMobile». В 2008 году был назначен советником генерального директора ОсОО «БиМоКом». В период с 2009 по 2010 годы являлся депутатом ЖК КР от партии «Ак-Жол». В 2010 году был назначен советником генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» и далее с 2012 года – координатором по защите интересов компании и связям с госорганами. В 2015 году избран депутатом ЖК КР от партии «Кыргызстан».

Как сообщал ранее Knews.kg Асылбек уулу вылетел авиарейсом «Бишкек - Алматы» в 20.30 часов 15 февраля.

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков рассказал ИА «24.kg», что Асылбек уулу отпрашивался у него 15 февраля, в Казахстан. Он объяснил необходимость своего выезда в Алматы подготовкой спортсменов, которые должны были участвовать в соревнованиях по борьбе.

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В секретариате корреспондентов Sputnik Кыргызстан заверили, что задержанный является активным членом фракции и внес огромный вклад в развитие спорта, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по спортивной борьбе. Утверждается, что Асылбек уулу Дамирбек - «активный депутат, который акцентирует внимание на решении ряда социально-экономических проблем в регионах».

«Опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью для фракции «Кыргызстан». По предварительным данным, есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным обвинениям. Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными органами Казахстана с соблюдением законов и не нарушая прав граждан Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Лидер фракции уточнил, что Асылбек уулу Дамирбек - президент Азиатской федерации борьбы. Он никогда не был замечен в каких-либо неблаговидных делах.

«Для меня это явилось полным шоком. Он должен был курировать соревнования в Бишкеке. Я надеюсь, его задержали по ошибке. Скоро ситуация прояснится. Генеральная прокуратура работает, мы выясняем по своим каналам тоже. Уточняется, в каких межличностных отношениях он состоял с депутатами нашей фракции, кто и что знает про него», - сказал Алмазбек Баатырбеков.

Зачем школьникам изучать основы бизнеса?

Кроме того, арестованный Асылбек уулу Дамирбек является мастером спорта международного класса по греко-римской борьбе и вице-президентом Азиатской федерации борьбы. Впервые он стал депутатом в 28 лет. В парламент он прошел по списку партии «Ак Жол». В 2015 попал в Жогорку Кенеш по спискам «Кыргызстана».

«Политолог Денис Бердаков сообщил, что Дамирбек Асылбек уулу находится под протекцией известного кыргызского бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова, - пишет Today.kz.

«Его связи близки с одним из совладельцев партии, известным предпринимателем, владельцем холдинга «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым, которого у нас называют «водочный король». Он входит в тройку-четверку самых крупных олигархов страны, по типу вашего Булата Утемуратова. В холдинг «Аю» входят около 30 компаний, которые действуют в сферах строительства, кредитования, сельского хозяйства и производства алкогольных, газированных напитков и других», - сообщил Бердаков.

Несмотря на то, что Дамирбек Асылбек уулу уже второй раз заседает в Жогаргу Кенеше, его деятельность редко освещалась СМИ.

«Асылбек уулу нигде целенаправленно не «светился», хотя вел активную парламентскую деятельность, был в составе различных комиссий. Тем не менее, крайне редко выступал перед СМИ: одно-два выступления, когда «боком» его где-то коснулись события. Человек явно занимается бизнесом, хотя по доку6 ментам ни у него, ни у его родственников бизнеса нет. Только две квартиры. Но он постоянно находится около бизнеса», - отметил политолог.

Политолог Бакыт Бакетаев сообщил, что Дамирбек Асылбек уулу не является «звездой политики» и не представляет «политический бомонд», но зато известен как общественный деятель и спортсмен, при этом депутат, как и все члены его фракции, связан с олигархом Абдыкеримовым.

Главный редактор газет «Деньги & Власть» и «Чон казат» Турат Акимов заявил о связи Дамирбека Асылбека уулу с криминальной средой и «братками».

«В кулуарах политики Дамирбек считается представителем «братков», то есть «белым воротничком» в Жогорку Кенеше. Это более высокий уровень развития криминальной среды. Это спортсмен, имеющий дружественные связи с «братками», но не зэк — никогда не «сидел» и не состоит на учете как член ОПГ. В парламенте депутаты «от братков» пробивают нужные для них законы, амнистии и прочую защиту от преследования», – заявил он.

Турат Акимов пояснил, чем именно отличаются «белые», «красные» и «черные» воротнички.

«Деньги, добытые криминальным способом, например, от продажи наркотиков, проституции и других сфер, поступают в «общак». Часть («Красный общак») идет на подкуп полиции, прокуроров и судей, досрочное освобождение, амнистии и другие варианты избежать наказания. «Черный общак» идет на снабжение заключенных различными запрещенными предметами. «Белый общак» уходит только лидерам ОПГ (на поддержку авторитета и влияния в других странах). Также он уходит в «отмывание», то есть инвестируется в пенсионные дивиденды, в банки в виде вкладов-депозитов, создаются микро-кредитные компании «братков», строительные компании и другое», - пояснил журналист.