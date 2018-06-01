Россельхознадзор запретил молоко с трех заводов из Казахстана

Россельхознадзор запретил с 1 июня 2018 года поставки молочной продукции с трех предприятий Казахстана, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Как сообщает надзорное ведомство, запрет касается ТОО «Тайынша-Астык», ООО «Деп» и ТОО «Молпродукт».

Отметим, что Россельхознадзор также заподозрил Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, к качеству которого у службы много претензий. Подозрение возникло в связи с тем, что в текущем году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ.

Как показал анализ, по состоянию на 23 мая этого года Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. До этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны. В связи с этим Россельхознадзор планирует проверить казахстанских производителей сухого молока.