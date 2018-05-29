Россельхознадзор запретил ввоз опасных ветпрепаратов из Казахстана

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ 27 видов ветеринарных лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

В ведомстве пояснили, что решение направлено на «недопущение поступления на территорию России опасных для применения ветеринарных лекарственных средств». Решение действует с 28 мая этого года.

Казахстан стал второй страной ЕАЭС, на ввоз ветпрепаратов которой наложен запрет. С 1 декабря 2017 года эта мера действует в отношении более 100 ветпрепаратов, зарегистрированных в Армении.

Как заявлял ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения связаны с тем, что страны-поставщики не могут подтвердить проведение необходимого уровня доклинических исследований ветпрепаратов, не показывают экспертные заключения на них. Поскольку в ЕАЭС нет единых правил регистрации лекарственных ветеринарных препаратов, многие производители стали регистрировать их там, где правила не такие жесткие, как в России. К примеру, в Кыргызстане, Армении, Казахстане.

В частности, в прошлом году Россельхознадзор выявил 22 случая регистрации лекарственных препаратов в Армении после того, как по результатам экспертиз им было отказано в регистрации в России.

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