Россия приостанавливает пуски с Байконура

Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, сообщают РИА Новости.

Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09".

»В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября», - сказал источник.

На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.

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