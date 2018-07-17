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РТРК «Казахстан» подаст в суд на спортбары за трансляцию ЧМ-2018

17.07.2018 14:27   3006   1

РТРК «Казахстан» подаст в суд на спортивные бары за нарушение правил трансляции, передает «МИА Казинформ».

«Представители ФИФА отметили, что мы одна из немногих стран, которая четко и жестко защищает интересы свои и ФИФА. Я имею ввиду фиксацию случаев, когда наши мобильные группы в разных городах Казахстана выезжали в места общественного просмотра, и если там шел ЧМ не на телеканале Qazaqstan и Qazsport, а на любом другом, то этот факт фиксировался», - сказал директор телеканала Qazsport Павел Цыбулин на пресс-конференции в СЦК.

Как отметил спикер, к радикальным мерам руководство телерадиовещания решило перейти не сразу.

«Делали предупреждения, но если повторное обследование фиксировало, что данная торговая точка или кафе опять нарушает, то тогда составлялся, с учетом привлечения полиции, административный акт. Мы будем подавать в суд. Около 30 исков будет подано по итогам ЧМ, так что для нас Мундиаль еще не закончился. Убежден, что мы выиграем», - отметил он.

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Напомним, 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Телеканалы Qazaqstan и Qazsport стали официальными вещателями чемпионата на территории РК.

Какие незаконно построенные объекты снесут в Алматы

Фото: Shutterstock.com

17 июля 16:12
Алеке
Странно, бары и торговые точки платят за телеточку и имеют полное право включат трансляцию любых доступных каналов и телепередач. Так можно дойти и до того, что моим гостям у меня дома запрещено будет смотреть мой телевизор.
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  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    7

  • 2. Неоправданно высокие цены
    5

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    3

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    1

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    2

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

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