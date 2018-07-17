РТРК «Казахстан» подаст в суд на спортбары за трансляцию ЧМ-2018

РТРК «Казахстан» подаст в суд на спортивные бары за нарушение правил трансляции, передает «МИА Казинформ».

«Представители ФИФА отметили, что мы одна из немногих стран, которая четко и жестко защищает интересы свои и ФИФА. Я имею ввиду фиксацию случаев, когда наши мобильные группы в разных городах Казахстана выезжали в места общественного просмотра, и если там шел ЧМ не на телеканале Qazaqstan и Qazsport, а на любом другом, то этот факт фиксировался», - сказал директор телеканала Qazsport Павел Цыбулин на пресс-конференции в СЦК.

Как отметил спикер, к радикальным мерам руководство телерадиовещания решило перейти не сразу.

«Делали предупреждения, но если повторное обследование фиксировало, что данная торговая точка или кафе опять нарушает, то тогда составлялся, с учетом привлечения полиции, административный акт. Мы будем подавать в суд. Около 30 исков будет подано по итогам ЧМ, так что для нас Мундиаль еще не закончился. Убежден, что мы выиграем», - отметил он.

Напомним, 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Телеканалы Qazaqstan и Qazsport стали официальными вещателями чемпионата на территории РК.

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