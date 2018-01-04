С 1 января 2018 года изменены минимальные размеры пенсии и зарплаты

В Казахстане с 1 января 2017 года изменились минимальный размер заработной платы, который составил 28 284 тенге и минимальный размер пенсии – теперь он составляет 33 745 тенге.

Так, с нового года минимальный размер заработной платы составил 28 284 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге, минимальный размер пенсии - 33 745 тенге. Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.

Кроме того, с нового года изменились размеры месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной зарплаты (МЗП). МРП вырос на 6%.

Так, согласно закону «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», с начала 2018 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в размере - 2 405 тенге.