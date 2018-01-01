С 1 января 2018 года размер МРП увеличился на 6%

В Казахстане с 1 января 2018 года размер месячного расчетного показателя (МРП) составил 2405 тенге.

Новые изменения, касающиеся повышения МРП указаны в Законе РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы». Напомним, в 2017 году МРП в Казахстане составлял 2269 тенге.

Есть еще несколько нововведений, которые вступили в силу с нового года.

Казахстанцев в новом году ожидает повышение размера минимальной пенсии. Так, с 1 января 2018 года ее размер составит 33 745 тенге, размер базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с начала 2018 года будут повышены на 8 %.

С нового года казахстанцы смогут бесплатно прописаться. С 1 января в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс РК. В нем предусмотрена поправка в части отмены взимания государственной пошлины за регистрацию по месту жительства.

Справочно:

МРП используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На сколько повысились пенсии казахстанцев с нового года?