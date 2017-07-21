С 1 августа в общественном транспорте Алматы подорожает проезд

С 1 августа в автобусах и троллейбусах Алматы вводится дифференцированный тариф. Теперь в общественном транспорте оплата проезда наличными будет составлять 150 тенге. Тариф в 80 тенге сохраняется при оплате проезда картами "Онай", SMS и банковскими картами.

"Сегодня постановление отправили на регистрацию в органы юстиции. Планируем, что с 1 августа введем дифференцированный тариф", - сообщил перевозчикам заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы (УПТиАД) Бекзат Бекишев. Максут Исахов, руководитель УПТиАД, рассказал перевозчикам о планах после внедрения дифтарифа: "Это не только оплата картой 80, а наличными - 150. Мы внедрим теперь "Онай" на пригородных автобусах. Дифтариф дает нам возможность включить зональность. Ведь там стоимость поездки разная, в зависимости от отдаленности поселков. Потом введем бесплатную пересадку, различные дисконты. Например, первые 10 поездок по 80 тенге, вторые 10 поездок по 75 тенге, третьи - 70 тенге, чтобы стимулировать пассажиров к безналичной оплате. Можно будет покупать пакет по разовому количеству поездок, например 20 поездок. Ведь кому-то это выгодно, кто-то мало ездит. Множество вариантов мы будем предлагать. Все перейдут на электронную систему, необязательно "Онай", приводите и другие компании".

Президент ОЮЛ "Ассоциация предприятий пассажирских перевозок города Алматы" Сабит Аманбаев предложил всем работать в направлении выведения теневого оборота наличных в сфере общественного транспорта. "Сегодня важно понять, что у нас пассажиропоток в день 730 тысяч. Из них 430 тысяч прозрачно. Значит 58,4 миллионов тенге общий рынок каждый день. Из них 32 миллиона тенге видим, 26 миллионов в тени. Наши задачи вывести эти деньги из тени, платить хорошую зарплату водителям. Мы вытаскиваем из тени, показываем нормальный финансовый поток и показываем городу, что мы работаем прозрачно. Рынок перевозок составляет 21 миллиарда в год. Если соблюдать все нормы, то себестоимость работы - 32 миллиарда", - сообщил он.

В свою очередь, перевозчики поинтересовались, будет ли стимулирование водителя, который будет собирать у пассажиров 150 тенге наличными. На совещании им сообщили, что "Транспортный холдинг города Алматы" готов изменить договор (предлагалось с разницы от 80 и 150 тенге каждые 50 тенге отдавать водителю, чтобы он выдавал пассажирам официальный билет) до 1 ноября. Также, по словам перевозчиков, карты "Онай" будут продавать сами водители и от каждой продажи будут иметь по 50 тенге. К слову, стоимость карт "Онай" останется прежней: 400 тенге и одна поездка.