С 2019 года для низкооплачиваемых работников снизят подоходный налог

С 1 января 2019 года для низкооплачиваемых работников будет снижена ставка индивидуального подоходного налога. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник.

«Планируется выработать предложения по изменению норм налогового законодательства, будет проработан вопрос снижения индивидуального подоходного налога (ИПН) работникам с низким размером заработной платы. Планируется рассмотреть порядок обложения и механизм администрирования ИПН. Кроме того, будут изучены возможности внедрения прогрессивной шкалы ИПН», - сказал министр.

По его словам, мероприятия будут завершены в мае, однако внедрение нового механизма вступит в силу с 1 января 2019 года в связи с началом нового налогового периода.