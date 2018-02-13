С 2021 года в Казахстане будут выпускать паспорта и другие документы на латинице

В Министерстве культуры и спорта РК подготовили план поэтапного перехода документов на латиницу. С 2021 года в Казахстане начнут выдавать паспорта и другие документы, удостоверяющие личность на латинской графике. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов на заседании Правительства.

«Подготовлен план поэтапного перехода на латиницу. Первый этап рассчитан на 2018-2020 годы, здесь будет проведена подготовительная работа по модернизации нормативно-правовой базы. На основе латинской графики будут выработаны принципы правильного правописания, подготовлены ІТ-приложения по переводу на латинскую графику», - сказал Ерлан Кожагапанов.

По словам Ерлана Кожагапанова, второй период рассчитан на 2021-2023 годы.

«В этот период планируется внедрить выдачу паспортов, удостоверений личности и других документов на латинице. Будут организованы курсы и семинары по переходу на латиницу с привлечением ученых-филологов», - пояснил замминистра.

Как отметил чиновник, третий период запланирован на 2024-2025 годы. В данный период будет проходить поэтапный переход на латиницу государственных органов, организаций образования, государственных СМИ. Помимо этого, при министерстве будет организован центр «Тіл қазына» по координации работы перевода документов на латиницу.

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Фото: Ansar.ru