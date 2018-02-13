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С 2021 года в Казахстане будут выпускать паспорта и другие документы на латинице

13.02.2018 12:12   1019   0

В Министерстве культуры и спорта РК подготовили план поэтапного перехода документов на латиницу. С 2021 года в Казахстане начнут выдавать паспорта и другие документы, удостоверяющие личность на латинской графике. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов на заседании Правительства.

«Подготовлен план поэтапного перехода на латиницу. Первый этап рассчитан на 2018-2020 годы, здесь будет проведена подготовительная работа по модернизации нормативно-правовой базы. На основе латинской графики будут выработаны принципы правильного правописания, подготовлены ІТ-приложения по переводу на латинскую графику», - сказал Ерлан Кожагапанов.

По словам Ерлана Кожагапанова, второй период рассчитан на 2021-2023 годы.

«В этот период планируется внедрить выдачу паспортов, удостоверений личности и других документов на латинице. Будут организованы курсы и семинары по переходу на латиницу с привлечением ученых-филологов», - пояснил замминистра.

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Как отметил чиновник, третий период запланирован на 2024-2025 годы. В данный период будет проходить поэтапный переход на латиницу государственных органов, организаций образования, государственных СМИ. Помимо этого, при министерстве будет организован центр «Тіл қазына» по координации работы перевода документов на латиницу.

Количество безработных в Казахстане в январе составило 4,9%

Фото: Ansar.ru

 

  • Источник:
  • ИНТЕРФАКС
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