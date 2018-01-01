С нового года казахстанцы смогут бесплатно прописаться

С 1 января в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. В нем предусмотрена поправка в части отмены взимания государственной пошлины за регистрацию по месту жительства.

Напомним, ранее данная услуга стоила 227 тенге, или 0,1 МРП.

Однако, госпошлина на загранпаспорт в новом году увеличилась в 2 раза - с 4 до 8 МРП. Теперь его стоимость составляет 19 тысяч 240 тенге.

Отметим, Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 25 декабря 2017 года.