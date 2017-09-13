С введением дифтарифа выручка автопарков составила почти 2 млрд тенге

Более 1 млрд тенге выручки автопарков было выведено из тени после введения дифференцированного тарифа 1 августа 2017 года. При этом, пассажиры общественного транспорта стали пользоваться картами ОҢАЙ в 3,5 раза чаще, сообщает ТОО «Оңай Рау».

Общее количество транзакций с 1 августа по 12 сентября составило 28,2 млн, увеличившись в сравнении с показателями июля (11,8 млн.) на 139%. Только за 12 дней сентября выручка автопарков составила 543 млн тенге, а количество транзакций по карте ОҢАЙ! – около 9 млн.

«Последние данные наглядно продемонстрировали актуальность введения дифференцированного тарифа. Мы увидели реальную картину оборотов автопарков и объема пассажиропотока, которую мы можем передать в администрацию города для принятия соответствующих решений по развитию системы общественного транспорта г. Алматы», - отметил Садир Хамраев, директор ТОО «Транспортный холдинг г. Алматы».