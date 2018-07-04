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Сагадиев: список школ с результатами ЕНТ публиковаться не будет

04.07.2018 19:40   646   0

Список школ с лучшими и худшими результатами ЕНТ по регионам Казахстана публиковаться не будет. Об этом на встрече с представителями государственных органов, педагогами школ, общественных деятелей заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев

Общественные деятели во время встречи с руководителем МОН Ерланом Сагадиевым пожаловались на случаи давления со стороны районных акиматов на руководство школ, чтобы те добивались любыми способами лучших показателей тестирования.

«Дело в том, что до прошлого года существовал рейтинг областей по ЕНТ. И директор школы мог «получить по шапке». В этом году мы рейтинг мы не опубликовывали. Все! Забудьте, никакого рейтинга не будет. Не будет конкуренции между школами. Всего несколько человек знают, какая область как сдала. Кто только меня не пытал: и журналисты, и премьер, и вице-премьер, но я никому не дал эту информацию, потому что она теперь является секретной», - сказал Сагадиев.

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Оценка школ будет засекречена и в дальнейшем. «Это не система оценки знаний. Эта система распределения грантов. Далее мы по этой схеме будем работать, и с каждым годом это напряжение вокруг ЕНТ будет спадать», - пояснил министр. Также, Сагадиев опроверг информацию, что школы уже знают о рейтинге городов с лучшими результатами по ЕНТ.

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Его собеседники предложили министру, чтобы во время национального тестирования на нем присутствовали и представители общественных организаций.

Фото: Pixabay

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