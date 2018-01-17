Сагадиев возмущен бездарным использованием цифровых технологий в школах

Глава МОН РК Ерлан Сагадиев поручил отслеживать процент использования цифровых технологий в школах.

В пример он привёл статистику по применению ресурсов BilimLand, к которым подключены все школы. Министр озвучил цифры в двух школах Павлодара: у 35-ой школы в прошлом году с первого сентября 14 тысяч скачивания лекций, а у школы №5 - 283.

«Чувствуете разницу? Одни этим пользуются, другим это не нужно. Теперь мы сравниваем статистику по «Кунделик», какова у нас успеваемость в 35 школе и в 5. Выясняется, что цифровые образовательные ресурсы очень сильно помогают в понимании учебного материала. Почему их не используют учителя? Потому что они не понимают, не умеют, или потому что у них нет видеопроектора. Интернет для этого не нужен, за все это оплачено. Как можно оплатить за BilimLand и пользоваться 280 раз за полгода, в то время как другой заплатил такую же сумму и пользуется 14 тысяч раз? Это же абсолютно безграмотное управление», - возмутился Ерлан Сагадиев, выступая в ходе семинар-совещания по обсуждению Послания президента народу Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в МОН РК решается вопрос сроков введения казахского алфавита на латинской графике в нулевых классах.

В МОН РК решают вопрос сроков введения латиницы в нулевых классах

Справочно:

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