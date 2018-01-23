Сагинтаев поручил властям принять дополнительные меры в связи с морозами

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев потребовал от местных властей принять дополнительные меры в связи с морозами в ряде регионов страны.

"Акимам областей - принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах, на небольших котельных. Особое внимание соцобъектам больницам, школам и детсадам. Своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреждениях", - заявил Сагинтаев в ходе заседания правительства во вторник.

Он напомнил, что с понедельника в ряде регионов страны сильно похолодало. По прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток.

"Сейчас в шести регионах страны температура воздуха составляет от минус 30 до минус 40 градусов. Такие сильные морозы ожидаются и в четырех южных регионах", - отметил глава правительства.

"Все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников. Линия единой дежурной диспетчерской службы «112» должна работать бесперебойно с учетом возросшей нагрузки. МВД обеспечить действенный контроль на автодорогах, при необходимости принимать своевременное решение ограничению выезд всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу", - подчеркнул Сагинтаев.

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Также премьер поручил МВД совместно с акиматами "организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них, обеспечить дежурство аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных медслужб".

"Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям госорганов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников до поздна на рабочих местах. По возможности организовать централизованный развоз сотрудников. Аскар Узакпаевич (Мамин, заместитель премьер-министра), все эти вопросы на Вашем контроле", - подчеркнул глава правительства.