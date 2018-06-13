Сауле Айтпаева, детский омбудсмен: «В одночасье я стала многомиллионной мамой»

Сегодня в кулуарах Сената Парламента новый детский омбудсмен Сауле Айтпаева прокомментировала свое назначение и рассказала о планах деятельности в сфере защиты прав ребенка.

«Сегодня это (назначение – «Къ») уже действительность… Планы... Сначала нужно системно во всем этом разобраться, все посмотреть, изучить, и отсюда уже будут рождаться планы, перспективы. Цель ясна – это защита прав ребенка. А ребёнок у нас – это от момента зачатия и до 18-летия. В одночасье я стала многомиллионной мамой. Это большая ответственность, высокое доверие, а там, где ответственность – там и работа», заявила омбудсмен.

Утвердительно она ответила на вопрос журналистов о том, будет ли она и в дальнейшем следить за ходом следствия с мальчиком из Южно-Казахстанской области.

«Обязательно, потому что здесь определенные права и обязанности, обязанности уполномоченных органов, права родителей и детей», - сказала Сауле Айтпаева.

В этой части она отметила, что в защите ребенка от насилия, должны участвовать и родители, и школа, и общество в целом.

«Должно четко работать сердце матери и сердце отца, именно родители должны чувствовать своего ребенка, знать, что его волнует, что интересует. Второй момент – учителя. В наше время учителя были, как мамы, они знали ребенка, знали, что волнует, что интересует, что происходит у него в семье. Наверное, те классные часы, которые проводят сейчас в школе, должны быть часами взаимодействия. Знаете, если есть вера в преподавателя, в родителей, ребенок будет уверен. Вера и уверенность так взаимосвязаны. Будем работать над тем, чтобы у каждого была вера и уверенность. Нужно, чтобы сам ребенок научился чувствовать, проживать то состояние, которое есть в обществе, и тогда он в нужный момент сможет сам себя оградить, защитить. Он должен быть откровенен в этом вопросе с родителями. Наверное, нужен какой-то Кодекс матери и отца, в котором будут прописаны азы родительства», - резюмировала уполномоченный по правам ребенка.

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Напомним, вчера распоряжением главы государства депутат Сената Сауле Айтпаева назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Ранее это должность занимала депутат Мажилиса Загипа Балиева.