Сегодня вступил в силу безвизовый режим между Казахстаном и ОАЭ

С 10 марта 2018 года для казахстанцев отменены визы в Объединенные Арабские Эмираты.

«Поздравляем дружественный народ Казахстана с тем, что с 10 марта вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней. Желаем приятного пребывания в ОАЭ», - отмечалось на страничке посольства в Twitter.

Напомним, 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.