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Сейтказы Матаеву отказали в замене лишения свободы ее ограничением

10.10.2017 13:49   802   0

Капшагайский суд отказал Сейтказы Матаеву в замене приговора в виде лишения свободы ограничением свободы. Также Алматинский областной суд и Капшагайский суд отказали в Матаеву в амнистии.

«Капшагайский суд отказал С. Матаеву в замене лишения свободы ограничением свободы. Алматинский областной суд это решение поддержал. Капшагайский суд, а затем и Алматинский областной суд отказали в применении амнистии, несмотря на то, что министерство информации и коммуникаций не возражало против этого. Здесь прослеживается самовольное, выгодное кому-то трактование норм закона», - прокомментировала ситуацию адвокат Мадина Бакиева.

При этом она подчеркнула, что по закону имеется достаточно оснований для замены С. Матаеву лишения свободы на ограничение свободы.

«Уголовный закон позволяет С. Матаеву условно-досрочно завершить отбытие наказания. Все необходимые для этого сроки им отбыты. Состояние здоровья продолжает вызывать опасения – он находится в санитарной зоне, т.е. лежит в больнице. У него есть положительные характеристики от учреждения. Но несмотря на все это, суды делают упор на возмещение якобы причиненного ущерба и открыто говорят, что для того, чтобы выйти на свободу, он должен полностью возместить огромную сумму – 500 млн тенге, хотя уголовный закон предусматривает и другие основания для замены наказания помимо возмещения ущерба», - подчеркнула Бакиева.

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Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавлявшие информационное агентство КазТАГ, обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын Матаевы в ходе судебного разбирательства вину не признали.

Судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

  • Источник:
  • КазТАГ
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