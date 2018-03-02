Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Семьям погибших в пожаре на Карабатане окажут материальную помощь

02.03.2018 17:09   988   0

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин. 

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова. 

Кроме того, в состав оперативного штаба вошли заместитель по следственной части ДВД Атырауской области Мультагуллин Н.С., начальник ДЧС Атырауской области Умирзахов С.С., заместитель начальника ДЧС Атырауской области,  подполковник гражданской защиты Блялов Р.Б., начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Джуманов А.Д, начальник УКПБОПБ ДЧС Атырауской области Бержанов Ж.У., представитель подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya», заказчик компании Карабатан представитль США Шамин С.

В Минэнерго прокомментировали задержание вице-министра...
Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании директора депа...

Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир Бердашев

По словам спикера, в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с ожогами верхних конечностей и верхних дыхательных путей с 65% ожогами тела, второй пострадавший с 10-15% ожог тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверых рабочих  была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение. 

Бишимбаев еще раз обратился к президенту Казахстана с просьбой о прощении

«Пожар возник в 8.10 утра, в 8.19 информация о пожаре поступила в Негосударственную противопожарную службу "Батыс сервис плюс". Мы находились на расстоянии 42 км. Наши подразделения прибыли к месту пожара. Также на расстоянии 10 км находятся аварийные службы компании НСОС на Карабатане, которые также участвовали в тушении пожара», - рассказал Замир Бердашев.

Материалы по теме

Бишимбаев еще раз обратился к президенту Казахстана с просьбой о прощении

В Минэнерго прокомментировали задержание вице-министра

Свидетель: «Токмади угрожал мне физической расправой»

Величина казахстанского прожиточного минимума в феврале составила 26 008 тенге

92 млрд тенге потратила Астана на здравоохранение

По словам проектного менеджера подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержана Садирбалина, все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются гражданами ЮКО, они работали слесарями-монтажниками. По словам представителя компании, работы на данном объекте в настоящее время  остановлены. Руководство компании выплатит материальную компенсацию семьям погибших, а также оплатит лечение пострадавшим. 

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Результаты расследования будут сообщены позже. Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв. м, в тушении примали участие 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

В Минэнерго прокомментировали задержание вице-министра

  • Источник:
  • пресс-служба Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Высказать свое мнение
Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    45

  • 2. Да, но ненадолго
    142

  • 3. Нет, ничего не изменится
    232

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
    286

  • 5. Наоборот, увеличится
    37

Цифра дня
1,46 млрд
смартфонов
продано в 2017 году
Цитата дня
В данный момент криптовалюты используют, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, так что это редкая в своем роде технология, несущая смерть весьма непосредственным образом
Билл Гейтс
экс-глава Microsoft
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное