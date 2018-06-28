Сергей Дворцевой: «Деньги важны в кино, без них не снимешь ничего»

На 71-ом Каннском международном кинофестивале был показан фильм российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» и удостоился высокой награды. Все прекрасно знают, что исполнительница главной роли Самал Еслямова — казахстанка, получила награду Золотая пальмовая ветвь в номинации «Лучшая женская роль». Однако далеко не все знают, что Сергей Владимирович Дворцевой — коренной шымкентец и часто бывает в главном городе Южно-Казахстанской области. После своего триумфа в Каннах он приехал в Шымкент, чтобы разделить радость победы со своей мамой и друзьями.

Звездный фильм - совместная продукция пяти стран: России, Польши, Германии, Казахстана и Китая. Он снимался шесть долгих лет и повествует о шести днях из жизни кыргызской незаконной мигрантки. То есть по году съемок на каждый киношный день. Именно поэтому бюджет фильма, который, кстати, стоит два с половиной миллиона евро, Сергей Владимирович назвал весьма скромным.

«Да, деньги важны в кино, без них не снимешь ничего, - говорит Сергей Дворцевой. - Но в таких фильмах, как «Айка», актеры, режиссеры, вся съемочная группа работают, творят не только за деньги. То, что делали мы, было искусством. У каждого фильма есть своя душа, и снимаются они по-разному. И каждый для своего рождения требует определенного времени. «Айка» была очень сложной картиной. А ради заработка надо сниматься в других фильмах, где все делается быстро. У фильма средний европейский бюджет — 2,5 миллиона евро, но если это разделить на шесть лет, то получится весьма скромный бюджет».

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И тут же Сергей Владимирович приводит аналогию с изготовлением домбры: «Ее можно изготовить из цельного дерева. Там тоже очень сложный процесс, сначала вырезается основа, сушится, затем мастер начинает огранку будущего инструмента, затем снова сушит и процесс этот долгий и кропотливый, требующий времени. Но зато такая домбра будет звучать уникально, по-настоящему. А можно нарезать дощечки и склеить. Форма будет та же самая и звучать инструмент будет. Но не так, по-другому. Это называется ширпотреб. Вот так же и фильмы, - одни делаются на продажу, быстро и массово. А другие - для души. Я никогда не делаю заказ, только то, что мне понравится».

В России есть министерство культуры, которое финансирует артхаусное кино. И есть Фонд Кино, который финансирует коммерческие картины с возвратом денег. «Айку» финансировало министерство культуры. Если картина попала на крупнейшие кинофестивали, а это Канны, Венеция и Берлин, это обеспечит ей прокат во всех странах мира. Но главный, конечно же, Каннский фестиваль. Здесь простое участие картины, даже не ее победа, открывает для нее двери в мировой прокат. Ведь в Каннском фестивале участвуют 20 лучших картин мира, элита мирового кинематографа. И поэтому страны сразу берут такие картины, прокат им обеспечен. А вот коммерческая картина, по словам Сергей Дворцевого, никогда не будет в Каннах.

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«Хочу подчеркнуть, что средства мы брали не только с Министерства культуры России, нас поддержал Польский киноинститут, были и частные инвестиции таких стран как Казахстан, Германия и Китай. Особенно я благодарен копродюссеру из Казахстана Гульнаре Сарсеновой, которая очень хорошо нас поддерживала».

Рассказал Сергей Владимирович и о том, как тяжко работали последние полтора месяца, чтобы успеть смонтировать картину к Каннскому фестивалю.

«Мы спали по два часа в сутки, - вспоминает Сергей Дворцевой. - Но успели сделать только черновой вариант, его и показывали. Так случилось, что впервые в истории фестиваля картину взяли в программу, посмотрев только первые 40 минут. Нам сказали, что возьмут картину, если мы успеем ее закончить. Но даже в черновом варианте игра Самал была такой сильной, что впечатлила лучших кинокритиков Европы. Картина претендовала сразу на две номинации: «Лучшему режиссеру» и «За лучшую женскую роль».

И когда сказали, что победила вторая номинация, я был искренне рад. Потому что это успех, прежде всего, казахской актрисы. Это бриллиант, который я когда-то обнаружил в Петропавловске. Мое дело было его огранить. Она великолепная актриса, но плюс к этому ответственная, талантливая с сильным характером. В российских СМИ ее роль охарактеризовали как роль-подвиг. Этот фильм о том, как молодая мать в силу обстоятельств хотела бросить своего новорожденного первенца и как пожалела потом об этом. С рождением ребенка в женском организме происходят большие изменения и не только на гормональном или физиологическом, но и ментальном уровне. Одним словом, что происходит с женщиной после родов знают женщины и я. Потому что изучил все досконально. Очень сильная роль и, поверьте, Самал это сделала. И еще рад, что эта победа на престижнейшем международном фестивале очень много значит и для Казахстана. Есть вершины, которые можно и нужно штурмовать и не надо ничего бояться».

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Остается добавить, что в фильме была использована песня «Даврага туш». Когда авторы фильма стали выяснять, кто автор, чтобы не нарушить закон об авторских правах, выяснилось, что песню написал Рустам Гоипов... уроженец Шымкента. Сергей Владимирович сказал, что первоначально они хотели идти по красной дорожке под эту зажигательную узбекскую песню. Но устроители фестиваля включили им другую музыку...

В Казахстане фильм выйдет в прокат этой осенью.